Erste Football-Liga : Fans verzeihen den Panthern

Düsseldorf Siebte Niederlage im siebten Spiel: Nach der 20:55-Pleite gegen die Berlin Rebels erkennt der Anhang die Chancenlosigkeit seiner Mannschaft neidlos an.

Die Panther haben auch ihr zweites Heimspiel nach der Rückkehr in die erste deutsche Football-Liga verloren. Und obwohl die deutliche 20:55-Pleite gegen die Berlin Rebels schon die siebte in der siebten Partie des Aufsteigers war, gab es keinerlei Unmutsäußerungen der Düsseldorfer Fans. Der Grund dafür ist ziemlich schnell gefunden: Die Anhänger des Traditionsvereins haben erkannt, dass ihr Team in dieser Zusammenstellung allen anderen Mannschaften in der Liga nicht das Wasser reichen kann.