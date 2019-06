Erste Football-Liga : Panther-Coach John Leijten muss gehen

Düsseldorf Gegen Kiel gibt der Football-Erstligist beim 10:20 eine deutliche Führung aus der Hand. Tim Johnson übernimmt.

Für die Panther reichte es auch im neunten Saisonspiel nach dem Aufstieg in die erste Football-Liga nicht zum ersten Punktgewinn. Die Düsseldorfer begannen zwar gegen die Kiel Baltic Hurricanes ungewohnt stark, mussten sich aber am Ende doch mit 10:20 geschlagen geben. Damit sind die Chancen, den Klassenerhalt ohne Entscheidungsspiele zu erreichen, nur noch theoretischer Natur. Das sah auch Cheftrainer John Leijten so. „Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, über die Relegation die Liga zu sichern“, sagte er nach dem Spiel.

Diese Unterfangen wird Leijten aber nicht mehr in Angriff nehmen, er wurde noch am Samstag freigestellt. „Die Spiele unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprechen nicht unseren Erwartungen. Der Saisonverlauf hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten“, erklärte Michael Wevelsiep, der sportliche Leiter des Klubs. Neuer Headcoach wird der ehemalige NFL-Profi und Rhein-Fire-Spieler Tim Johnson, der bisher schon für die Linebacker der Panther verantwortlich war.

Die 700 Zuschauer im brütend heißen Stadion in Benrath staunten nicht schlecht, als die Panther mit ihrer bisher besten Saisonleistung in die Partie gegen die Mannschaft von der Ostsee starteten. Neben einer bärenstarken Abwehr konnte zunächst auch die Offense um Quarterback Christian Strong durch einen variantenreichen Auftritt überzeugen. Durch ein Fieldgoal von Daniel Schuhmacher aus 41 Yards ging der Traditionsverein dann auch mit 3:0 in Führung – es war die erste in dieser Saison.