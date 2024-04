Sportevent kommt 2025 wieder Top-Zeiten beim Düsseldorfer Marathon möglich

Die Strecke in Düsseldorf wird auf jeden Fall offiziell abgenommen und bestleistungsfähig sein. In der Vergangenheit wurden beim hiesigen Marathon tatsächlich sehr gute Zeiten erzielt, die allerdings von den Top-Leistungen der Weltspitze noch ein gutes Stück entfernt waren. Bei der letzten Veranstaltung 2019 war Tom Gröschel schnellster Läufer in einer Zeit von 2:13:49 Stunden; gleichzeitig verteidigte er mit dieser Leistung seinen Titel als Deutscher Meister. Zum Vergleich: Der Weltrekord auf der Marathon-Distanz liegt derzeit bei 2:00:35 Stunden, der deutsche Rekord bei 2:04:58 Stunden (Amanal Petros; gelaufen in Berlin).