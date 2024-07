Ehemalige Nummer zwei von Düsseldorf Dieser Traditionsverein wagt einen Neustart in der Kreisliga C

Düsseldorf · Der DSV 04 Lierenfeld meldet für die neue Saison ein neues, eigenes Team. Was der Traditionsklub, der vor 25 Jahren noch die Nummer zwei Stadt war, mit dem Team vorhat. Was die Ziele sind. Was ein U23-Spieler der Fortuna damit zu tun hat.

03.07.2024 , 16:12 Uhr

Als SG DSV/Hellas ist der DSV 04 Lierenfeld in der vergangenen Saison als Tabellenletzter mit drei Punkten abgestiegen. Foto: Hermann Tautrims/Fupa