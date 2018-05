Lokalsport: DSD möchte sich für 1:3-Hinspielpleite revanchieren

Düsseldorf In der Hockey-Regionalliga haben die Herren des DSD durch einen 6:3 (5:0)-Heimerfolg gegen die Bundesligareserve von HTCU Mülheim ihren Aufstiegsplatz gefestigt, da Konkurrent Bonner THV beim Crefelder HTC II mit 4:5 unterlag.

Durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg beim Kahlenberger HTC haben die Damen des DSD in der Hockeyregionalliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Chantal Seliger traf zum 1:0 (30.). Nach der Pause nutzten die Mülheimerinnen zwei Fehler in der Abwehr in der 58. und 60. Minute durch erneut Seliger und Silja Drewitz zur sicheren 3:0-Führung. Da störte der Gegentreffer kurz vor dem Ende nicht. Am Sonntag um 16 Uhr bei der Bundesligareserve von Rot-Weiß Köln wartet mit dem Tabellendritten eine Mannschaft mit einem ganz anderen Kaliber auf die Grafenbergerinnen.

Die Damen des DSC 99 mussten dagegen in derselben Gruppe erneut eine Niederlage hinnehmen und bleiben damit auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen RWK II musste die Mannschaft von Trainer David Saoudi an der Diepenstraße eine klare 2:7 (0:6)-Niederlage einstecken. Die beiden Tore erzielten Lisa Becker und Kim Kaiser. Saoudi sah positive Ansätze: "In den ersten zwanzig Minuten zeigten wir ein prima Spiel, kamen gut rein und haben gut gedrückt. Leider haben wir dann das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Zum Glück haben wir uns in der zweiten Halbzeit etwas gefangen und konnten uns mit zwei Toren belohnen." Am Sonntag um 14 Uhr können die Gerresheimerinnen im Heimspiel gegen den Gladbacher HTC einen neuen Anlauf auf einen Punktgewinn nehmen, denn die Gladbacherinnen liegen mit nur einem Punkt mehr direkt vor dem DSC in der Tabelle. Das sollte jedoch nicht der Maßstab sein, denn Saoudis Mannschaft denkt sicher ungern an die 1:5-Hinspielniederlage.