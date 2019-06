Am 15. Juni : DSD lädt zum Tag des Kinder-Hockeys

Düsseldorf Am 15. Juni veranstaltet der DSD zum dritten Mal das Hockeyturnier der Düsseldorfer Grundschulen. Parallel dazu findet der Tag des Kinder-Hockeys statt, bei dem Familien zum Ausprobieren der Sportart eingeladen sind.

Auf zwei Halbfeldern des rundum erneuerten Kunstrasenplatzes des DSD spielen ab 9 Uhr die von Lehrern und Eltern betreuten Schulmannschaften. Dabei sind sowohl Neulinge als auch erfahrene Hockeykinder. Ganz unabhängig von Vereinszugehörigkeit spielen die Kinder in Mixed-Mannschaften zunächst in einer Gruppenphase, an die sich dann die Finalrunden anschließen. Die Hockeyregeln werden entsprechend entschärft, um die Chancengleichheit zu sichern und das Verletzungsrisiko zu minimieren. So wird beispielsweise anstelle eines Torwarts ein Hindernis im Tor stehen. Geleitet werden die Spiele von Schiedsrichtern aus der Jugendabteilung des DSD.