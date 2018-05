Lokalsport : DSD benötigt Top- Leistung gegen den Spitzenreiter

Düsseldorf Die drei Düsseldorfer Mannschaften haben in den Feldhockey-Regionalligen noch sechs bzw. sieben Spiele bis zum Saisonende am 1. Juli vor der Brust. Bereits heute treffen in der Regionalliga der Herren an der Altenbergstraße um 19.30 Uhr der DSD und die Erstligareserve des HTC Uhlenhorst Mülheim aufeinander. Der DSD liegt nach acht von 14 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz. Das ist zur Zeit der Aufstiegsplatz, da die vor ihm liegenden Teams des Crefelder HTC II und dem Gegner nicht zum Aufstieg berechtigt sind.

Spielertrainer Tobias Bergmann hat natürlich den Aufstieg in die zweite Liga im Visier. Bei den Verstärkungen zur Rückrunde scheint das auch möglich: "Die Bundesligareserve von Uhlenhorst ist für mich das stärkste Team der Liga. Wir können zeigen wie gut wir individuell und als Team gegen diese Mannschaft agieren können. Dazu bedarf es einer Topleistung."

(JP)