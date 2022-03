Hallenhockey : DSD-A-Jugend freut sich über Platz drei

Düsseldorf Die A-Jugend des DSD gewinnt das kleine Finale bei der Deutschen Hallenhockey-Meisterschaft gegen München. Sie scheitern damit zwar am Traum vom Titel, doch eine Feier gab es danach dennoch.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebte die männliche Jugend A des DSD bei der Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft. In der stärkeren von zwei Gruppen setzten sich die Grafenberger zunächst gegen Großflottbeck mit 5:3 durch, bevor es in Leipzig zum Duell gegen einen der Topfavoriten kam. In einem hochklassigen Match bezwang der DSD den TSV Mannheim mit 4:2. Da machte es dann auch nichts, dass das dritte Gruppenspiel gegen den Münchner SC mit 2:4 verloren ging.