Volleyball DSC-Volleyballerinnen vor dem Spitzenspiel

Die Düsseldorferinnen taten gut daran, Hennen nicht zu unterschätzen. Im zweiten Satz und Ende des vierten Durchganges zeigten sie einige Schwächen, da waren die Aufschläge wenig druckvoll, es fehlte an Abstimmung. „Wir haben gesehen, dass wir gegen kein Team der Liga nachlassen dürfen. Wenn uns das auch gegen Aasee passieren sollte, würden wir vermutlich schlimmer bestraft werden“, so Schulz. Am Ende fanden seine Schützlinge aber ihre Ordnung wieder und zogen das Tempo an. Eine gute Leistung zeigte Sarah Funk in ihrem ersten Spiel nach der Babypause; sie war für die am Knie verletzte Zuspielerin Celine Brauweiler in den Kader gerutscht.