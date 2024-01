Volleyball DSC-Volleyballerinnen kämpfen um Aufstieg

Zum zweiten Mal in Folge lassen die Volleyballerinnen des DSC 99 den Dreier liegen und gewinnen gegen die SG Langenfeld nur mit 3:2 (21:25, 25:18, 25:15, 28:30, 15:12) – und trotzdem haben sie noch alle Chancen auf den Aufstieg. Das liegt vor allem an den Patzern des Tabellenzweiten RSV Borken II, der nun sogar schon drei Partien in Folge auf einen Drei-Punkte-Gewinn wartet: Nach zwei 3:2-Erfolgen unterlagen die Westfalen am Wochenende überraschend 0:3 gegen den TV Gladbeck. Für den DSC 99 eröffnet sich dadurch am kommenden Wochenende im direkten Duell mit Borken II (Samstag, 15.30 Uhr, Mergelsbergturnhalle, Parkstraße, Borken) die Möglichkeit zum Sprung auf Rang zwei, der am Saisonende über die Relegation in die 3. Liga führen kann.