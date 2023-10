Volleyball DSC 99-Volleyballerinnen überzeugen im Spitzenspiel

(faja) Hier ist er, der Beweis, dass die Volleyballerinnen des DSC 99 in dieser Saison an der Spitze der Regionalliga mitspielen können. Das ist jedenfalls die Ansicht von Stefan Preyß nach dem 3:2 (26:28, 25:13, 24:26, 25:13, 15:11)-Sieg der Düsseldorferinnen gegen SV Blau-Weiß Aasee. Der Co-Trainer vertrat Chefcoach Enno Schulz in der Partie gegen die Münsteranerinnen, die als Titelaspirantinnen gehandelt werden. In Düsseldorf mussten sie sich einem spielerisch und kämpferisch starken DSC beugen. Der Unterschied zwischen den beiden Teams in einem unterhaltsamen Duell: Der DSC agierte während der mehr als zwei Stunden extrem konstant in der Feldabwehr, während Aasee zwischenzeitlich den Faden verlor.