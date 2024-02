Volleyball DSC 99 in komfortabler Position

Er sah den Fehler auch bei sich selbst. „Wir hatten uns einen Matchplan zurechtgelegt, der aber nicht aufgegangen ist. Dann liegt es natürlich in meiner Verantwortung, ihn so zu verändern, dass es funktioniert.“ So habe beispielsweise die Hertener Mittelblockerin Lara Loose eine fast hundertprozentige Angriffsquote gehabt. „Wir haben aber kein taktisches Gegenmittel gefunden“, sagte der DSC-Coach.