Volleyball DSC 99 verliert das Topspiel um Platz zwei

Im ersten Satz hatten sich seine Schützlinge mit viel Kampf die Punkte gesichert und gewannen in der Verlängerung. Doch im zweiten Durchgang war die Zahl der leichten Fehler zu hoch. „Der Unterschied war so deutlich, dass mir klar war, dass wir auch den dritten Satz abgeben“, so Schulz. Und so kam es dann. Im vierten Satz fand seine Mannschaft den Roten Faden wieder und zeigte ein druckvolles Spiel. Im fünften Satz war der Sieg dann möglich: Nach einem frühen 2:7 glich der DSC zum 8:8 aus, leistete sich dann aber drei Aufschlagfehler in Serie. „Das war symbolisch für unseren ganzen Auftritt“, so Schulz. Er betonte aber auch das Positive: „Wir bekommen für das 2:3 gegen eine starken Gegner ja auch immerhin einen Punkt.“