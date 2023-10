Fußball DSC-99-Stürmer schießt drei Tore in elf Minuten

Weiter auf dem Vormarsch befindet sich der VfL Benrath, der mit dem klaren 4:0 über den SV Oberbilk bereits den dritten Sieg in Serie einfuhr. Die Treffer an der Karl-Hohmann-Straße fielen dabei alle in der letzten halben Stunde. Ouassim El Aboussi eröffnete (60., 70.) und schloss (80.) den Torreigen.Zum 3:0 traf Mohamed Fatni. Interimstrainer Nino Fazlic sammelte damit weitere Argumente für einen dauerhaften Verbleib. „Wir setzen uns im Winter zusammen und schauen dann, wie es weitergeht“, so der erfolgreiche Nachfolger von Rudi Kurz.