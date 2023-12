Fußball DSC 99 kampflos an die Tabellenspitze

Auch wenn sich der FC Bosporus am Sonntag mit einem Sieg in Hilden wieder um drei Zähler vom „Club“ absetzen und der SV Hösel nach Punkten mit dem DSC gleichziehen kann, gehen die Mannen von Sascha Walbröhl trotz einer Schwächephase in der Hinrunde mit einer hervorragenden Ausgangsposition ins neue Jahr. Dann steht dem Coach mit Sohnemann Mike Walbröhl auch eine weitere Alternative im Kader zur Verfügung. Der 22-Jährige bricht im Winter seine Zelte beim klassenhöheren Bezirksligisten DJK Neuss-Gnadental ab. „Er studiert ganz in der Nähe des DSC-Platzes. Bei uns sind Studium und Fußball dann einfach besser unter einen Hut zu bringen“, so Sascha Walbröhl.