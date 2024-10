Der DSC 99-Stürmer erzielt beim 3:0 alle Tore Baysal im Alleingang

Für Onurcan Baysal verliefen die ersten Wochen beim DSC 99 noch nicht ganz so, wie er es sich bei seinem Wechsel vom Rather SV zum „Club“ in diesem Sommer vorgestellt hatte. An den ersten acht Spieltagen der Fußball-Bezirksliga gelang dem 23-Jährigen kein einziges Tor. Eine ungewohnte Situation für einen Torjäger wie ihn, der es gewohnt ist, regelmäßig ins Schwarze zu treffen. Umso erleichterter waren Spieler und Verantwortliche des DSC, dass die Ladehemmung am Sonntagnachmittag endete. Im Duell der beiden Aufsteiger gelangen Baysal gegen den CfR Links sogar drei Treffer. Damit schoss der Stürmer den DSC quasi im Alleingang zum 3:0-Erfolg über die Linksrheinischen.