Handball Interaktiv verpasst Überraschung

Dies rächte sich in den letzten Minuten, als man nicht konsequent genug agierte, sondern den Ball beim Stand von 33:33 vertändelte. Rodgaus Torhüter Marco Rhein nutzte das dankbar, um ins leere Interaktiv-Tor zu werfen. Da kurz darauf auch noch Nils Haus für die HSG Rodgau traf, war die Vorentscheidung gefallen, zumal die Gastgeber nach einer Zeitstrafe für Tim Koenemann in der letzten Minute auch noch in Unterzahl spielen mussten. So reichte der elfte Treffer von Ante Grbavac in der Begegnung vier Sekunden vor dem Ende nur noch zu ein wenig Ergebniskosmetik.