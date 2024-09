Wohin geht die Reise des Unterrather Landesligisten? Drei Erkenntnisse aus Unterraths Saisonstart

Sieg, Niederlage, Unentschieden – aus dem Saisonstart der SG Unterrath lässt sich noch nicht genau ablesen, wohin die Reise für die Mannschaft von Deniz Aktag in der Fußball-Landesliga in diesem Jahr gehen kann. Allerdings lieferte das jüngste Stadtderby gegen den FC Kosova die eine oder andere Erkenntnis, die darauf hoffen lässt, dass der SGU in dieser Spielzeit das große Zittern um den Klassenerhalt erspart bleibt.



Erkenntnis 1 Die Jungen halten mit. Viele Jahre lang gehörte es zur Vereinsphilosophie, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zur Konkurrenz ziehen zu lassen. Das sah in diesem Sommer etwas anders aus. Da zog Deniz Aktag immerhin vier Nachwuchskicker aus der starken U19 von Niklas Leven nach oben. Und dass sie nicht nur Lückenfüller sind, wurde gegen Kosova deutlich. Oliver Dessau bestach am linken Flügel mit Tempo, Mut und Zug zum gegnerischen Tor. Dabei war sein Gegenspieler kein Geringerer als der regionalligaerfahrene Taira Tomita. Keine Angst zeigte auch Dessaus Teamkollege Jamil Al Hussein. Ganz Im Gegenteil: Der 19 Jahre Rechtsverteidiger handelte sich für seinen „frechen“ Auftritt sogar einen Rüffel von Kosovas Trainer Mohamed El Mimouni ein. Auch wenn Al Hussein vor dem Gegentor zum 1:2 Lehrgeld zahlte, hinterließ der physisch starke, selbstbewusste Abwehrspieler Eindruck und brachte eine Menge Energie in das Team.



Erkenntnis 2 Der Kapitän geht voran. Mit Michael Blum ging der SGU im Sommer zweifellos ein „dicker Fisch“ ins Netz. Doch würde sich der langjährige Profi mit 35 Jahren wirklich noch einmal voll und ganz auf die Landesliga einlassen? Den Kritikern nahm Blum spätestens am Sonntag jeglichen Wind aus den Segeln. Der Routinier ging keinen Zweikampf aus dem Weg und verkörperte in einer mit zunehmender Dauer immer rassiger werdenden Partie zu jeder Zeit den souveränen, abgezockten Führungsspieler, an dem sich die jungen Nebenleute anlehnen können.



Erkenntnis 3 Die „Alten“ rackern. In der Startelf gegen den FC Kosova standen auf Unterrather Seite mit Yuchan Lee, Yeong-muk Choi und Ionas Frantzozas gerade einmal drei Akteure, die auch in der letzten Saison schon dabei waren. Alle drei rechtfertigten das Vertrauen mit einem couragierten Auftritt. Vor allen Dingen das Pensum von Ionas Frantzozas im zentralen Mittelfeld war enorm. Dass der FCK zwischenzeitlich komplett die Lust am Spiel verlor, war vor allen Dingen dem nimmermüden Einsatz des 23-Jährigen zu verdanken.



Fazit Der Mix im neu formierten Team scheint zu stimmen. Behalten die jungen Kicker ihre Unbekümmertheit bei, dann kann es wirklich etwas werden mit einer sorgenfreien Saison.