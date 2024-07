Testspiel und Training Doppelschicht für Eller 04

Saisonvorbereitungen sind nicht unbedingt ein Vergnügen. Das bekamen an diesem Wochenende auch die Fußballer der TSV Eller 04 zu spüren. Trainer Kerim Kara bat den Bezirksligisten am Sonntag zu einer Doppelschicht. Nach einer schweißtreibenden Trainingseinheit stand für das Team von der Vennhauser Allee noch ein Testspiel gegen den A-Kreisligisten SSV Erkrath auf der Agenda. „Da hat man den Jungs am Ende des Tages die schweren Beine auch angemerkt“, meinte Kara. Dennoch war der Coach zufrieden mit dem, was er von seinem neuen Team schon sah.