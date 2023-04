Niederrheinliga-Fußballerinnen DJK Tusa 06 kämpft um Aufstieg

Für die Gäste aus Duisburg-Meiderich geht es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz an der Fleher Straße um alles, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen, in den Kampf um den Klassenerhalt einzugreifen. In welcher Formation sie auflaufen werden, ist unklar. Aus dem am Wochenende spielfreien Bundesligateam könnten allenfalls einige jüngere Spielerinnen eingesetzt werden. Umfassende Hilfe „von oben“ kann es aufgrund der restriktiven Abstellungsfristen auf der Zielgeraden der Saison auf Duisburger Seite nicht geben.