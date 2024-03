Basketball ART Giants beendet Niederlagenserie

In dem Bewusstsein, gewinnen zu müssen, agierten die Düsseldorfer im ersten Viertel konzentriert und ballsicher. Oft schafften sie es, die Koblenzer Abwehr so rund zu spielen, dass sie freie Würfe hatten. So fielen 60 Prozent der Zweier- und 43 Prozent der Dreierversuche durch die Reuse. Koblenz indes passte langsam, dribbelte viel, machte so das Spiel langsam, was den Giants oft die Gelegenheit gab, ihre eigene Defensive zu formieren. Dieses Gesamtpaket führte zur 24:20-Führung der Düsseldorfer.