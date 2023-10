Basketball Zwei Spiele, zwei Niederlagen

In Gießen machte es zunächst den Anschein, als ob es für die Düsseldorfer möglich wäre, etwas Zählbares mitzunehmen. Das Auftaktviertel gestaltete das Team von Chefcoach Florian Flabb mit 20:20 ausgeglichen, bevor die Siegaussichten zunehmend schwanden. Der 167-malige deutsche Nationalspieler Robin Benzing, der seit Saisonbeginn das Trikot der 46ers trägt, riss das Spiel an sich, machte im zweiten Viertel zwölf Punkte, verbuchte zwei Assists und war damit federführend am 39:56-Halbzeitergebnis aus Sicht der Giants beteiligt. Defensiv ging es bei den Düsseldorfern noch so halbwegs, offensiv allerdings lief wenig zusammen. Erschreckend war die Dreierquote. Nur einer von elf Versuchen fand in Halbzeit eins den Weg in den Korb. Die Gießener waren bei vier von elf Versuchen erfolgreich. Und auch die Giants-Treffsicherheit bei den Freiwürfen war ausbaufähig. Lediglich acht von 15 Würfen ohne Gegner-Behinderung saßen. Bei den 46ern waren es zehn von elf.