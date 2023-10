Basketball ART Giants feiern ersten Sieg

Die letzten zehn Minuten im ersten Heimspiel der ART Giants im Castello laufen. In der Basketball Zweitliga-Partie gegen den BBC Bayreuth, der Erstliga-Absteiger ist einer der erklärten Aufstiegsfavoriten, hauen sich die Düsseldorfer so richtig rein. In der Abwehr stellen die Giants Lauf- und Ballwege zu, halten die Bayreuther deutlich jenseits der Dreier-Linie, zwingen sie dazu, schwierige Würfe zu nehmen. Die vom Brett oder Korb zurückspringenden Bälle werden zur Beute der Gastgeber. Da sind die Giants kompromisslos. Im Angriff gehen die Düsseldorfer ebenso entschlossen vor. Zwar findet nicht jeder der eigenen Würfe den Weg durch Ring und Reuse, doch irgendwie kämpft der ART den Ball dann noch rein, sollte es auch ein zweites oder drittes Nachfassen bedürfen. Zehn Sekunden vor Schluss erheben sich die 800 Zuschauer von den Sitzen und spenden ihrem Team „standing ovations“, denn die Düsseldorfer schaffen es, ein bereits verloren geglaubtes Spiel noch in einen 96:89-Erfolg zu drehen.