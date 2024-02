Boxen „So kann ich doch nicht abgehen“

Frust fühle er nicht, so Rost. Er sehe die Niederlage gegen den „Löwen aus der Pfalz“ durchaus sportlich. „Es war einfach nur Pech.“ Er sei in der ersten Runde mit Leon Bauer auf Augenhöhe gewesen. „Ich habe in der zweiten Runde dann etwas den Faden verloren, war aber voll fokussiert und hatte das Gefühl, dass es so weitergehen konnte. Und dann in der dritten Runde direkt dieser Treffer!“ Er sei dann auf die Knie gegangen, um klar zu kommen und dem Ringrichter zu signalisieren, dass da was sei. „Normalerweise kommt dann der Ringarzt. Aber es ging nach dem Anzählen direkt weiter.“ Noch zwei weitere Male sei er auf die Knie gegangen. Dann kam die Aufgabe.