Volleyball Das große Ziel ist der Aufstieg

Und so verloren die Düsseldorferinnen zwar am letzten Spiel den Kampf um Platz eins und beendeten die Saison als Vizemeister der Regionalliga, doch mit dem größten Erfolg in der Klubgeschichte soll die Reise in dieser Saison noch nicht zu Ende sein, am Ende der Aufstieg in die 3. Liga stehen. Als Vizemeister hat sich die Mannschaft für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga qualifiziert. Gegner ist Blau-Weiß Lohne, Zweiter der Regionalliga Nord-West. Das Hinspiel soll am Freitag, 3. Mai, in Düsseldorf ausgetragen werden, das Rückspiel am Sonntag, 5. Mai in dem niedersächsischen Ort südlich von Vechta.