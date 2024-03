Volleyball DSC 99 siegt im Krimi um Platz zwei

Die Anspannung war bei den Schwarz-Weißen in Köln so groß, dass sie im ersten Satz kaum einen Ball kontrolliert bekamen. Bis 10:10 hielten sie zwar noch mit, doch dann schalteten die Kölner hoch und gewannen mit 25:16. So deutlich hatte der DSC 99 in der laufenden Saison kaum einmal einen Satz abgegeben. „Wir waren mächtig beeindruckt von der Gangart der Kölnerinnen, was völlig untypisch für meine Mannschaft ist“, so Schultz.