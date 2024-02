Volleyball Der DSC 99 setzt ein Ausrufezeichen

Der Höhenflug ist noch nicht zu Ende. Und er könnte, wenn alles gut läuft, in der 3. Liga enden. Denn die Volleyballerinnen des DSC 99 haben auch das schwere Auswärtsspiel bei VV Humann Essen gewonnen. Und sie haben damit im Aufstiegsrennen ein weiteres echtes Ausrufezeichen gesetzt, es ihren Skeptikern auf eindrucksvolle Weise gezeigt. Im Vorfeld der Partie hatte es angesichts der Schwere der Aufgabe von einigen Seiten Pessimismus gegeben, wurden die Erfolgschancen der Düsseldorferinnen als nicht sonderlich hoch bewertet, schließlich hatten die Volleyballerinnen von VV Humann bis dahin alle ihre Partien in diesem Jahr gewonnen, galten als die Mannschaft der Stunde. Zudem hatten die Düsseldorferinnen auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Ausfällen zu beklagen. Doch am Ende setzten sich die Düsseldorferinnen durch, weil sie sich mit dem Rücken zur Wand stehend einer ganz neuen Stärke besannen: ihrer Kampfkraft. „Es war aus kämpferischer Sicht eine der stärksten Leistungen meiner Mannschaft in dieser Saison“, sagte Trainer Enno Schulz voller Stolz.