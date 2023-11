Volleybal Kampf um den Funken Hoffnung

Doch das Volleyball-Virus ließ ihn nicht los. „Ich liebe diese emotionale Atmosphäre beim Volleyball, das dabei so ganz ohne die körperliche Komponente auskommt, die es ja zum Beispiel im Handball und Fußball gibt“, sagt er. „Spannend sind auch die taktischen Möglichkeiten im Volleyball. Man kann durch Verschiebungen der Spieler starke Effekte erzielen.“ Und so startete er bei Humann seine Trainerlaufbahn. Später verließ er seinen Heimatklub dann erstmals. Er schloss sich dem TV Gladbeck an und landete schließlich in Düsseldorf beim DSC 99.