Volleyball Im Eiltempo durch alle Klassen

Eintracht Spontent mischt den Düsseldorfer Volleyball auf. Und wenn alles so läuft, wie es sich die Macher um Alexander Walkenhorst vorstellen, werden bald auch Fans auf nationaler Ebene über das Team aus Düsseldorf staunen. „Wir wollen in fünf Jahren in der 1. Bundesliga spielen“, so der 35-Jährige. „Wenn es sechs Jahre werden, ist das auch kein Drama. Aber länger wird’s nicht dauern.“ Gerade hat Eintracht Spontent ganz lässig und ungeschlagen die Verbandsligameisterschaft gewonnen. In der gesamten Hinrunde hatten sie keinen einzigen Satz abgegeben. In der kommenden Saison sind sie nun gemeinsam mit den Füchsen vom ART Düsseldorf die klassenhöchste Männermannschaft der Stadt. Zweifel am weiteren Durchmarsch haben sie keine: Der erste Platz während der anstehenden Spielzeit in Klasse fünf ist das feste Ziel, alles andere wäre eine Enttäuschung.