Volleyball Wohl oder wehe

Unterstützung hat der Absteiger aus der Regionalliga dringend nötig. Aktuell ist er nur Sechster in der neun Teams umfassenden Oberliga. Er läuft den eigenen Ansprüchen damit weit hinterher. Allerdings ist die Tabelle auch noch ziemlich schief, da die Mannschaft erst zwei Spiele ausgetragen hat, während die meisten Konkurrenten schon bei drei Partien sind. Der Saisonauftakt war ein Desaster. In Holzheim ging der ART Anfang September mit 0:3 (21:25, 22:25, 22:25) unter, stand während der gesamten Partie komplett neben sich, nichts klappte. Es lief dann sogar auf einen kompletten Fehlstart hinaus, als die Mannschaft am zweiten Spieltag beim VfL Bochum antrat und nach Sätzen schon mit 1:2 hinten lag. Vor allem der dritte Durchgang war ein Offenbarungseid und ging mit 15:25 verloren. Gar nichts deutete darauf hin, dass es noch eine Wende geben könnte. Doch der ART besann sich seiner Kampfkraft, riss das Ruder herum und am Ende sprang ein 3:2 (25:17, 22:25, 15:25, 25:23, 15:9)-Sieg heraus. „Wir haben uns eigenhändig aus dem Sumpf gezogen“, sagt Meyer. „Wir haben gekämpft bis zum Umfallen.“