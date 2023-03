Handball SGU-Handballer mit starkem Endspurt

Düsseldorf · Die Unterrather Handballer spielen in der Landesligapartie gegen Geistenbeck eine perfekte zweite Halbzeit. Torhüter Sebastian Eibel, der in seinem Kasten nicht mehr zu überwinden war, zogen sie das Tempo an und legten einen 6:1-Lauf hin.

19.03.2023, 12:16 Uhr

Unterraths Simon Wotzke (rotes Trikot) im Spiel gegen den TV Geistenbeck. Foto: RP/Jerusalem