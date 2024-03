Basketball TG 81 auf der Erfolgswelle

Die Basketballer der TG 81 schwimmen auf einer Erfolgswelle: In der 2. Regionalliga gelangen ihnen innerhalb von acht Tagen drei Siege. Die Zweitvertretung feierte den fünften Erfolg aus den letzten sechs Spielen.



2. Regionalliga: Südwest Baskets Wuppertal – TG 81 65:89 (28:48). „Das war eines unserer besten Spiele“, urteilte Trainer Tim Brückmann. Gegen die Pressverteidigung des Gegners fanden seine Schützlinge immer wieder ein Durchkommen, in der eigenen Defensive räumte Deion Giddens auf. Zudem verhinderte die TG erfolgreiche Distanzwürfe der Gäste. Die Partie war vorgezogen worden, da die Oberbilker am regulären Spieltag-Wochenende (23./24. März) an den Westdeutschen Meisterschaften der Ü40 teilnehmen.



TG 81 – SG Sechtem 85:51 (38:26). Im Vergleich zum Duell mit Wuppertal legten die Düsseldorfer sogar eine Schippe drauf. „Wir haben den Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Zum Ende des dritten Viertels hatte Sechtem erst 31 Punkte erzielt“, frohlockte Brückmann. Auch mit der Leistung in der Offensive war er sehr zufrieden. Jetzt fiebert der Spitzenreiter der Partie gegen die Bergischen Löwen entgegen (13. April). Bei einem Sieg gegen den Verfolger wäre die TG vorzeitig Meister.



Oberliga: TG 81 II – Südwest Baskets Wuppertal II 73:58 (37:26). Zum ersten Mal in dieser Saison standen bei den Gastgebern zwölf Spieler im Kader, darunter Neuzugang Eliyad Saibou. Die jungen Wuppertaler versuchten, den Favoriten mit einer Zonenverteidigung zu ärgern. Das klappte zunächst, denn die TG versuchte es in der ersten Halbzeit aus der Distanz, traf jedoch 15 freie Dreier nicht. Ab der zweiten Halbzeit lenkte Sebastian Rathjen das Spiel und setzte besonders oft Martin Esters in Szene, der mit 18 Punkten Topscorer wurde. Schon früh begann Brückmann das Rotieren, sodass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekam.



TuS Rheinberg – SV Alte Freunde 89:80 (52:39). Auf vier Stammspieler mussten die Alten Freunde verzichten, ohne Center traten sie beim Tabellenführer an. „Dafür haben unsere Jungs eine tolle kämpferische Leistung gezeigt“, sagte Teambetreuer Branko Cavic lobend. Nach einem 22:25 im ersten Viertel wuchs der Rückstand zur Pause auf 13 Zähler an, später waren es sogar 15. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und kämpften sich drei Minuten vor dem Abpfiff bis auf einen Punkt heran. „Das hat mit unserem schmalen Kader sehr viel Kraft gekostet“, wusste Cavic. Die Überraschung gelang am Ende nicht. Topscorer wurde Soufian Aeraki mit 26 Punkten.



Frauen-Oberliga: ART – Südwest Baskets Wuppertal 56:63 (31:27). Drei Viertel lang spielten die Düsseldorferinnen „soliden Basketball“, wie Trainer Robert Shepherd urteilte. Entscheidend für die Pleite war das dritte Viertel, welches sie mit 4:24 verloren. „Wir haben uns gute Würfe erarbeitet, diese sind aber nicht gefallen sind. Das hat wiederum viel Druck auf unsere Defensive ausgeübt“, erklärte Shepherd. Im finalen Abschnitt wurde es besser. „Wir haben unseren Rhythmus wiedergefunden und uns gute Chancen herausgespielt. Aber immer, wenn wir einen Lauf hatten, hat der Gegner wichtige Würfe getroffen. So konnten wir den Rückstand nicht mehr aufholen.“



Capitol Bascats – Barmer TV 39:53. Da Mitabstiegskandidat DJK Löwe Köln siegte, stehen die Bascats drei Spieltage vor Saisonende noch mehr unter Druck. Es bleiben nicht mehr viele Chancen, den Abstieg abzuwenden.