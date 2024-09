3:1-Sieg bei der Holzheimer SG Die SG Unterrath überrascht den Titelfavoriten

Angesichts solcher Namen auf dem Spielberichtsbogen hatte Deniz Aktag in seiner Matchvorbereitung relativ leichtes Spiel. „Ich musste nicht viel sagen. Denn die Jungs waren natürlich extrem heiß auf dieses Spiel“, gestand der Unterrather Trainer. Sein Plan sah vor, den favorisierten Hausherren mit einer kompakten Defensive zu begegnen und auf Konter zu setzen. Ein Vorhaben, was im ersten Abschnitt zumindest einmal durchkreuzt wurde. Da fand Holzheim die Lücke im Unterrather Abwehrverbund und ging mit 1:0 in Führung (24.). Doch von diesem Rückschlag ließen sich die Gäste nicht von ihrer Linie abbringen. „Mir war klar, dass Holzheim zu Hause weiter nach vorne spielen würde und wir Räume und Chancen bekämen“, erklärte Aktag. Und so kam es dann auch. Nach einer knappen Stunde drosch Oliver Dessau das Leder nach simplem Doppelpass mit Nabil Jaouadi zum 1:1-Ausgleich unter die Latte. Zwölf Minuten später war es wieder der im Sommer aus der eigenen A-Jugend aufgerückte Nachwuchsmann, der die Begegnung endgültig drehte (70.). Zu diesem zeitpunkt stand bei Holzheim inzwischen auch Sinan Kurt auf dem Platz. Doch der Ex-Profi blieb ebenso blass, wie seine Nebenleute, was in den Augen von Deniz Aktag vor allen Dingen ein Verdienst der beiden Innenverteidiger war „Wie Michael Blum und Oluremi Williams auch heute wieder verteidigt haben, war ganz stark. Mit ihnen im Rücken können unsere jungen Spieler dann auch selbstbewusst auftreten“, erklärte der Unterrather Linienchef. Einziger Wermutstropfen war das frühe Aus von Tolga Erginer, der bei seinem Pflichtspiel-Debüt schon nach wenigen Minuten vom Feld musste (13.). Im Vergleich dazu sind die Sorgen in Holzheim aber viel größer. Das vermeintliche Topteam der Liga war im zweiten Abschnitt nicht mehr als eine Mogelpackung.