Sieg im Derby SGU punktet im Abstiegskampf

Während auf die SG Unterrath mit dem VfL Jüchen-Garzweiler und Meister 1.FC Monheim noch Schwerstarbeit wartet, sehnt man beim SC West das Saisonende herbei. Im Derby gab Wests Trainer Günter Abel schon einmal einen Einblick, wie das künftige Bezirksliga-Team an der Schorlemerstraße aussehen könnte. Aus der ebenfalls als Absteiger feststehenden zweiten Mannschaft, die zum Auswärtsspiel in der Kreisliga beim SV Wersten 04 nicht mehr antrat, standen mit Till Kämmerling und Ben Krümpelmann gleich zwei Akteure in der Startelf. Diese wies zunächst defensiv den einen oder anderen Mangel auf, kämpfte sich nach einem 0:2-Pausenrückstand aber auch dank Ben Krümpelmann und einigen personellen Korrekturen noch einmal zurück ins Spiel. Der Angreifer traf beim Debüt zum zwischenzeitlichen 1:2 (49.). Unterrath schüttelte sich nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Diyar Turan (53.) kurz und mobilisierte dann noch einmal alle Kräfte. Doppeltorschütze Zissis Alexandris beseitigte mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag (76.) die letzten Zweifel am Gäste-Sieg.



VfB 03 Hilden – MSV Düsseldorf 2:1 Nicht wenige sahen den MSV Düsseldorf beim VfB 03 Hilden II unter die Räder kommen. Schließlich traf ein bereits feststehender Absteiger auf ein Team, dass sich noch Hoffnung auf die Vizemeisterschaft machen darf, traf die drittschwächste Abwehr auf den drittstärksten Angriff der Liga. Doch nach 90 gespielten Minuten auf dem Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße hatten sich die schlimmsten Befürchtungen aus Sicht der Gäste nicht bewahrheitet. Zwar wurde der VfB seiner Favoritenrolle mit einem 2:1-Sieg gerecht. Doch bei hochsommerlichen Temperaturen verkaufte sich der MSV gegen spielstarke Hausherren wacker und machte die Partie nach dem „Jokertor“ des eingewechselten Brahim Laukil (83.) in der Schlussphase sogar noch einmal spannend. „Wir haben gegen die aus meiner Sicht stärkste Mannschaft der Liga ein richtig gutes Spiel gemacht“, meinte MSV-Coach Mo Rifi nach Spielschluss.



Turu 80 – Victoria Mennrath 1:2 Eine bittere 1:2-Heimniederlage kassierte Turu 80 gegen Victoria Mennrath. Erst in der Nachspielzeit hatte Mo Darwish die Führung der Gäste (66.) egalisiert. Zu einem Punktgewinn führte das zehnte Saisontor des 27-Jährigen aber nicht. Denn in der sechsten Minute jener Nachspielzeit sorgte Mennraths Routinier Tobias Busch bei sommerlichen Temperaturen tatsächlich noch für die kalte Dusche aus Sicht der Oberbilker.