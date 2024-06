Kampf um die Landesliga Die SG Unterrath vor der Relegation

Ziehen die Überlebenskünstler der SG Unterrath erneut den Kopf aus der Schlinge? Wie schon in der Saison 2021/2022 muss die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga mindestens eine Extrarunde über minimum 180 Minuten drehen. Im ersten von zwei Entscheidungsspielen will sich die Elf von Deniz Aktag am Mittwochabend zu Hause gegen Fortuna Dilkrath eine gute Ausgangslage für das Rückspiel vier Tage später in Dilkrath verschaffen. Herrscht dort nach der Addition beider Spiele Punkt- und Torgleichheit zwischen beiden Teams, fällt die Entscheidung entweder in der Verlängerung oder in einem Elfmeterschießen.