Rollhockey : Rollschuhkünstler beim TuS Nord

Die Abteilung hat unter der Leitung von Celina Richter großen Zulauf unter den Vier- bis 18-Jährigen..

Dem achtjährigen Liv kann es nicht schnell genug gehen, auf die Bahn in der Rollsporthalle in Unterrath zu kommen. Dort soll in wenigen Momenten die Weihnachtsfeier der Abteilung Rollkunstlauf des TuS Nord beginnen. Die Vorbereitungen der jungen Dame, die seit gut einem Jahr zweimal in der Woche an der Eckenerstraße Sprünge, Pirouetten und Schrittfolgen auf Rollschuhen trainiert, die Feier haben nicht so gut begonnen, wie sie es sich gewünscht hätte. Ihr Kleid in den Vereinsfarben Grün-Schwarz war nicht aufzufinden gewesen, und sie hatte zu einem Ersatzkleid greifen müssen. Ihre Sorge erweist sich aber als unbegründet. Ihre Freundin Marlene wirkt beruhigend auf sie ein: „Wir sollten nur bunt gekleidet kommen“, sagte sie.