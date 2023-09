Volleyball Der DSC 99 blickt nach oben

Die Volleyballerinnen des DSC 99 sind mutig geworden. Bislang schien undenkbar, dass sie in der Regionalliga nach oben schauen. Aber die vergangene Saison hat alles verändert. Da war die Mannschaft, die sich den Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben hatte, völlig überraschend in die Aufstiegsrunde vorgedrungen, dann mit drei Siegen in Folge sogar bis auf Platz drei gestürmt. Mancher im Umfeld der Mannschaft und des Klubs träumte im Überschwang der Gefühle und Euphorie gar von Platz eins und den Aufstieg in die 3. Liga. Am Ende bekam die Truppe dann aber doch ihre Grenzen aufgezeigt und landete auf Rang fünf.