Volleyball Der Traum von der 3. Liga

Ob ihr Fehlen zu Saisonbeginn einer der Gründe für den nur durchwachsenen Start der Mannschaft war? Eva Herrmann will das so nicht sehen. Sie drängt sich nicht nach vorne, steht nicht gerne im Rampenlicht, fühlt sich als Teil eines Ganzen, als eines von vielen Rädchen im Gefüge. Sie sagt: „Wir haben einen großen Kader, sind in der Breite sehr gut aufgestellt, haben alle Positionen mehrfach und gleich stark besetzt. Kein Ausfall wiegt da schwer, jede Spielerin ist bei uns gleichwertig ersetzbar. Und das macht die Mannschaft gerade so stark.“ Die Spielerinnen hätten zu Saisonbeginn einfach die Abläufe noch nicht verinnerlicht gehabt, eben noch nicht ideal miteinander funktioniert. Das sei allen anderen Mannschaften in der Regionalliga zu Saisonbeginn aber auch so ergangen. „Auf Strecke setzen sich dann die lernfähigsten Mannschaften durch – mit den Spielerinnen, die sich am schnellsten zu einem Team zueinanderfinden, die sich gemeinsam von Woche zu Woche besser verstehen, die fähig sind, sich von Training zu Training zu steigern.“ Und das geschieht gerade: Die Stärke der Volleyballerinnen des DSC 99 ist die gewachsene Homogenität und der Zusammenhalt.