Basketball Siegesserie der TG 81 gerissen

„Verkehrte“ Welt im Düsseldorfer Amateur-Basketball: Die Seriensieger der Hinrunde, TG 81 und TuS Maccabi, kassierten am ersten Spieltag nach der Winterpause Niederlagen, während die abstiegsbedrohte TG 81 II einen wichtigen Erfolg einfuhr. Auch die Alten Freunde lieferten ab.



2. Regionalliga: TG 81 – Rheinstars Köln II 89:93 (46:48) Die Siegesserie ist gerissen, für die Oberbilker war es die erste Ligapleite in dieser Saison. Die letzte Niederlage datierte vom November 2022 – Gegner damals: Rheinstars Köln II. Verzichten mussten die Gastgeber auf Deion Giddens und Bastian van Elten, dafür gab Yan Kheir nach seiner Schulterverletzung aus dem ersten Saisonspiel sein Comeback. Im Angriff lief es ordentlich, aber in der Defensive fand die TG kein Mittel gegen die Schlüsselspieler Torelli und Dohmen. Nach dem knappen Pausenrückstand versuchten die Oberbilker, Center Götz Twiehoff mehr in Szene zu setzen und so die Big Men des Gegners in Foulprobleme zu bringen. Dies gelang, doch Kapital konnten sie daraus nicht schlagen, weil sie in der Defensive oft zu weit wegstanden und auch zwei technische Fouls kassierten. Beim 71:80 wurde es kritisch, doch mit einem Lauf kamen sie heran. 55 Sekunden vor Schluss hieß es plötzlich 84:84. Den Kölnern gelang ein Dreier, Twiehoff punktete doppelt. „Wir mussten dann foulen, um die Uhr zu stoppen“, erklärte Trainer Tim Bückmann. Doch der Gegner gab sich an der Freiwurflinie keine Blöße und versenkte alle sechs Würfe. „Wir haben nicht unverdient verloren – 93 zugelassene Punkte sind einfach zu viel. Sicher taten die Ausfälle unserer Verteidigungsspezialisten besonders weh, dennoch war der Sieg in Reichweite. Aber vielleicht war das der passende Weckruf für die kommenden Aufgaben“, resümierte Brückmann.



TV Jahn Königshardt – TuS Maccabi 64:56 Der Oberliga-Spitzenreiter kassierte seine zweite Saisonpleite, bleibt aber Tabellenführer. „Wir waren heute einfach nicht bereit und haben nicht gut gespielt. Dabei hatten wir im Vorfeld super trainiert und konnten mit einem guten Kader nach Königshardt fahren. Aber hier haben wir durchgehend nicht gezeigt, was wir können, gerade in der Offensive. Das war sehr enttäuschend“, fand Trainer David Wilder klare Worte.



SV Alte Freunde – SpVg Odenkirchen 73:62 (38:29) Nach dem Ausrutscher des TuS Maccabi sind die Alten Freunde nach ihrem Start-Ziel-Sieg gegen Odenkirchen plötzlich wieder im Rennen. Nur noch zwei Punkte beträgt der Rückstand des Tabellendritten. „Wir werden aber nicht träumen. Schließlich haben wir noch die gesamte Rückrunde vor uns“, betont Teambetreuer Branko Cavic. Er freue sich einfach, dass seine Mannschaft „immer besser eingespielt ist und bestimmte Automatismen funktionieren“.



Mettmann-Sport – TG 81 II 83:101 (50:51) Mit nur sieben Akteuren rechneten sich die Düsseldorfer nicht viel aus. Nach einem schnellen 2:10 nahm Spielertrainer Tim Brückmann, der mit 36 Zählern Topscorer des Teams wurde, einige Umstellungen vor. Diese fruchteten, zur Pause war die Partie ausgeglichen. Nun stellte Brückmann auf eine Zonenverteidigung um, mit der sich der Gegner schwer tat. In der Offensive trug nun Omar Collington das Team. Er glänzte in der zweiten Halbzeit mit 20 Punkten, im gesamten Spiel gelangen ihm sogar acht Dreier. Nach dem dritten Abschnitt führten die Gäste mit 77:65 und brachten diesen Vorsprung sicher ins Ziel. Durch den Rückzug von Adler Frintrop wird nur noch ein sportlicher Absteiger ermittelt.



Frauen-Oberliga: TG Neuss II – Capitol Bascats 78:64 (46:34) Eine ärgerliche Niederlage im Tabellenkeller. Dabei gingen die Bascats mit 22:16 in Führung. Im zweiten Abschnitt klappte jedoch kaum noch etwas. Die Defensive ließ 30 Punkte, darunter fünf Dreier, zu. „Unsere Trefferquote war unterirdisch. Allein in der ersten Halbzeit haben wir neun Freiwürfe vergeben“, ärgerte sich Trainer Marco Wißfeld. Danach lief es in der Abwehr besser, den Rückstand konnten die Gäste jedoch nicht minimieren. Im letzten Viertel foulten sie viel, um den Rhythmus des Gegners zu brechen. Dadurch bekamen sie Foulprobleme und mussten in ungewohnten Konstellationen auflaufen.