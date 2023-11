Basketball TG 81-Basketballer: Ein Sieg für die Moral

„Allerdings muss man auch ­festhalten, dass sich unser Team nach den vielen Zu- und Abgängen noch finden muss und zusammen noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat. Wir arbeiten weiter“, kündigte Cavic vor dem Derby am Samstag gegen Maccabi an.



Südwest Baskets Wuppertal II – TG 81 II 80:77 (29:43) Die dünne Personaldecke wurde den Oberbilkern zum Verhängnis. Mit sieben Akteuren, davon zwei angeschlagen, zeigten sie zwar eine sehr gute erste Halbzeit und lagen kurz darauf mit 49:31 vorne. Durch ihre Ganzfeldpresse verkürzten die jungen Wuppertaler, ehe eine letzte Druckphase der TG sogar zum 71:63-Vorsprung führte (34.). Danach waren die Düsseldorfer mit nur noch fünf Akteuren jedoch stehend k.o.. Zwei letzte Chancen auf die Verlängerung gingen daneben.



Frauen-Oberliga: Südwest Baskets Wuppertal – ART 53:54 (27:19) In der ersten Halbzeit waren die Düsseldorferinnen körperlich unterlegen. Nach dem Seitenwechsel spielten sie mit mehr Energie und Tempo. „Da haben wir unseren Vorteil, die Schnelligkeit, ausgespielt. Das war unser bestes Viertel in dieser Saison“, schwärmte Trainer Robert Shepherd nach dem 25:12. Somit hatten sich seine Schützlinge einen Zehn-Punkte-Vorsprung erarbeitet. Mit großem Kampf gelangen am Ende der vierte Saisonsieg und der Sprung auf Platz fünf. Die Capitol Bascats bleiben nach dem 43:65 beim Barmer TV Vorletzter.