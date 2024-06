German Football-League 2 Kantersieg für die Panther

Die Voraussetzungen für eine Überraschung waren denkbar schlecht. Die Gäste standen nach einer siebenstündigen Busfahrt auf dem Platz. „Cottbus war mit der Minimalbesetzung gekommen. Es gibt eine Regel, dass man mindesten 26 Spieler stellen muss, sonst wird eine Partie nicht angepfiffen“, so Sauer. „Wir hatten fast doppelt so viele Spieler.“ An der zahlenmäßigen Überlegenheit lag es indes nicht, dass die Panther bereits nach zehn Minuten 14:0 führten. Zweimal hatte Runningback Thomas Rockel den Ball in die Crayfish-Endzone getragen (12 Punkte), einmal wurde die sogenannte „Two-Point-Conversion“ verwandelt. Nach dem ersten Viertel hieß es 30:0. Und weil den Cottbussern auf dem Feld für ihre Offensiv-Aktionen nichts anderes einfiel, als den Ball an einen Ballträger zu übergeben, der aber immer frühzeitig von der sehr aufmerksamen Panther-Abwehr gestoppt wurde, war es an der Zeit, die Back-ups zu bringen. So kam Spielgestalter Ben Berges, der den Starting Quarterback Tom van Duijn ersetzte. Auch weil es ihm die Crayfish nicht sonderlich schwer machten, zog Berges geschickt die Fäden, setzte sowohl Ballträger als auch Passempfänger gut ein. Der Panther-Vorsprung wuchs von Minute zu Minute. „Ben hat ein gutes Spiel gemacht und das gezeigt, was wir sehen wollen“, freut sich Sauer. „Unser Offensive Coordinator Allan Verbraeken, will schnell spielen, das hat Ben gut umgesetzt.“