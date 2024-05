Basketballerinnen verbessern sich um einen Platz Bascats müssen weiter zittern

Dieses Angebot würden sie natürlich annehmen, versichert Bascats-Trainer Marco Wißfeld. Ein Platz in der Frauen-Oberliga wäre für den Verein nach dem einjährigen Abenteuer in der Bundesliga und dem misslungenen Neustart in der Regionalliga (22 Pleiten in 22 Spielen) extrem wichtig, gerade für die WNBL-Mannschaft und die ambitionierten Juniorinnen, die nachrücken. Nur schade, dass bei diesem Finale unter den 60 Zuschauern so wenige Kinder und Jugendliche in der Halle waren, um die Wißfeld-Truppe zu unterstützen. Sie hätten es verdient, denn was sie (nicht nur) gegen Neuss II aufs Parkett brachten, war aller Ehren wert. „Vorher haben wir einige Spiele hauchdünn verloren, zweimal in der Verlängerung. Zuletzt haben wir fast noch die Partie gegen das Spitzenteam Baskets Bonn gedreht. Die Einstellung stimmt. Auch heute haben wir alles rausgehauen. Die Mädels haben Herzblut und Leidenschaft gezeigt. Der Charakter der Truppe ist astrein. Auch die breite Bank hat uns immer wieder gepusht“, lobte der Coach.