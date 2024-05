Fußballerinnen siegen im Abstiegskampf Tusa 06 stoppt die Negativserie

Kurz vor Toreschluss schien es so, als könnten die Fußballerinnen des TSV Urdenbach ihre Aufholjagd im Heimspiel gegen den SV Heißen Mülheim noch mit einem Punktgewinn krönen. In der Nachspielzeit hatte Schiedsrichter Sascha Häusler auf den Elfmeterpunkt gezeigt und den Gastgeberinnen somit die große Chance auf den 3:3-Ausgleich beschert. Doch Urdenbachs Spielführerin Hannah Maria Kirchberg machten die Nerven einen Strich durch die Rechnung. Sie scheiterte mit ihrem Foulelfmeter an Gäste-Torhüterin Joana Gutke. So blieb es aus Sicht des Tabellenschlusslichts der Niederrheinliga bei einer unglücklichen 2:3-Heimniederlage.