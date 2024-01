Handball Unterrath dreht die Partie

Verbandsliga: TV Angermund – SG Langenfeld II 23:25 Gegen den Tabellennachbarn kamen die Angerländer schlecht ins Spiel und liefen nach einem 1:1 in der 4. Minute ständig einem Rückstand hinterher. Dabei agierten sie im Angriff zu statisch und blieben bei vielen Zweikämpfen zweiter Sieger. Nach einer Viertelstunde mit 4:9 hinten, zog daraufhin Ulrich Richter, der den wegen einer Knieoperation fehlenden TVA-Trainer Ralf Knigge vertrat, die Notbremse und nahm eine Auszeit. Fortan agierten die Gastgeber mit dem siebten Feldspieler, hatten dabei aber nur durchwachsenen Erfolg. Zumindest reichte es, um die Gäste bis zur Pause (9:13) nicht noch weiter enteilen zu lassen. Nach einigem Wurfpech des TVA zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Langenfeld auf 19:11 erhöhen. Die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und kämpften sich wieder heran, schafften den Umschwung aber nicht mehr.



Verbandsliga: Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II – Bergische Panther II 35:40 Mit nur zwei Verlustpunkten führen die Panther souverän die Tabelle an. Deshalb war Interaktiv-Trainer Stanko Sabljic trotz der Niederlage hochzufrieden mit der Leistung seiner Youngster gegen die erfahrenen Gäste. Obwohl noch einige Leistungsträger verletzt fehlten und in Alexander Knak, Tjark Seher und Gerrit Engh drei Spieler zuvor bereits in der „Ersten“ ausgeholfen hatten, war der Vergleich mit dem Favoriten bis in die Schlussphase ein Spiel auf Augenhöhe. So führte Interaktiv über 3:1 und 6:3 zunächst verdient mit 10:6 und musste erst kurz vor der Halbzeit (20:20) mit 18:18 den ersten Ausgleich hinnehmen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ausgeglichen (55. Minute 33:34). Als die Gastgeber sich dann jedoch kleinere Fehler im Angriff leisteten, nutzten die Panther dies clever und machten den Deckel auf die Partie.



Landesliga: HSG Gerresheim – HSG Velbert/Heiligenhaus 23:33 Gegen den Tabellendritten zeigten die Gerresheimer spielerisch eine durchaus ordentliche erste Hälfte. Da sie jedoch beste Möglichkeiten, darunter zwei Siebenmeter liegenließen, blieb der Vergleich lediglich bis zum 4:4 (11. Minute) offen. Danach setzten sich die Gäste bis zum 11:14-Pausenstand allmählich ab. In die zweite Halbzeit erwischten die Gerresheimer keinen guten Start, ließen erneut einen Strafwurf aus und machten technische Fehler. So konnte Velbert/Heiligenhaus zügig auf 19:12 nachlegen. „Der Wille war da. Wir haben bis zum Ende versucht dagegen zu halten und standen in der Abwehr ordentlich. Gegen einen solch starken Gegner war der klare Rückstand dann aber nicht mehr aufholbar“, erläuterte Gerresheims Trainer Bernd Kretzer den Rest der Partie.



Landesliga: TV Geistenbeck II – SG Unterrath 20:23 Da die SGU zunächst das Tor nicht traf, hatte der Elfte Geistenbeck nach 20 Minuten mit 7:4 verdient die Nase vorn. Trainer Chris Böcker stellte daraufhin sein Team um, welches nun mehr Druck auf die Deckung des TV machte und mit sechs Treffern in Folge zum 10:7 die Begegnung drehte. Nach dem Seitenwechsel (12:10) schien in der 47. Minute mit 20:12 die Vorentscheidung gefallen zu sein, da die Gäste ihre Chancen nun konsequenter nutzten und Abwehrchef Bastian Mehnert hinten für Sicherheit sorgte. Geistenbeck stecke jedoch nicht auf, sondern kämpfte sich mit einer offensiven 3:2:1-Abwehr und später mit einer offenen Manndeckung noch einmal auf Tuchfühlung heran.