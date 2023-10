Handball SGU feiert dritten Sieg in Folge

Landesliga: HSG Gerresheim – ETB SW Essen 29:31 Für eine starke Leistung gegen den souveränen Tabellenführer der Gruppe vier (jetzt 16:0 Punkte) konnten sich die Gerresheimer, die mit nur drei Wechselspielern auskommen mussten, am Ende nicht belohnen. Mit einem ruhigen kontrollierten Spielaufbau hatten sich die Gastgeber gegen den Favoriten nach zehn Minuten eine überraschend klare 7:2-Führung erarbeitet und bis zum 12:7 verteidigt. Als sie dann jedoch immer öfter am Gäste-Keeper Luca Bayer scheiterten und in der Deckung den individuell starken Rückraum der Essener nicht mehr in den Griff bekamen, kippte die Partie. So ging es mit einem 14:16-Rückstand in die Pause. Wenig später mit 15:19 hinten, steckte die HSG jedoch nicht auf und kämpfte sich bis zur Schlussphase wieder auf 26:26 heran und war auch noch eine Minute vor dem Ende mit 29:30 ganz nach an einer verdienten Überraschung dran.



Landesliga: DJK Grün-Weiß Werden – SV Wersten 23:21 Mit 9:7 nach 18 Minuten in Front, schienen die Werstener auf einem guten Weg dem Zweiten der Gruppe vier in eigener Halle ein Bein stellen zu können. Bis dahin hatten sie erfolgreich eine Führung der Gastgeber verhindert und diese lediglich sporadisch zum Ausgleich kommen lassen müssen. Als dann jedoch innerhalb von nur acht Minuten fünf Zeitstrafen über die Gäste hereinbrachen, nutzte Werden seine zeitweise zahlenmäßige Überlegenheit um bis zum Seitenwechsel auf 11:9 zu kontern.