Fußball Der SC West plant schon für die Bezirksliga

In welcher Klasse die SG Unterrath in der kommenden Spielzeit vertreten sein wird, steht noch nicht fest. Doch auch wenn die Lage nach zuletzt vier Unentschieden in Folge prekär ist, strahlt Deniz Aktag vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Kapellen Gelassenheit aus. „Das ist für uns ein Bonussspiel. Ein weiteres Unentschieden würde ich sofort dankend annehmen, Wichtiger ist, aber, dass sich am Sonntag niemand verletzt oder eine Sperre einhandelt“, sagt der Coach der SGU. Am Franz-Rennefeld-Weg sind die Blicke längst auf die dann folgenden Partien gegen die direkten Konkurrenten MSV Düsseldorf, Cronenberger SC, ASV Mettmann und SC West gerichtet. In diesen Spielen muss die SG Unterrath dann auch mal wieder dreifach punkten. Denn der Saisonschlussspurt hat es mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten VfL Jüchen und dem Auswärtsspiel bei Spitzenreiter 1.FC Monheim in sich.Ob es auch für den MSV Düsseldorf auf der Zielgeraden noch einmal heiß zugehen wird, hat der Klub aus Eller selbst in der Hand. Nur wenn er jetzt eine imposante Siegesserie startet, dürfte es noch einen Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt geben. Bei DV Solingen muss die Elf von Mo Rifi die Aufholjagd beginnen.In dieser Hinsicht kann sich die Turu entspannt zurücklehnen. In Abstiegsgefahr wird das auf Rang neun liegende Team von Francisco Carrasco nicht mehr geraten. Ob die Oberbilker es aktuell auch mit den Topteams aufnehmen können, wird sich am Sonntag zu Hause gegen den Dritten VfB 03 Hilden II zeigen. Das Hinspiel in Hilden gewann die Turu mit 1:0.