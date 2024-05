Abstiegskampf in der Landesliga Unterrath hofft auf Schützenhilfe

In Anbetracht dieser Vorzeichen und der Tatsache, dass Dilkrath am letzten Spieltag mit dem Auswärtsspiel beim bereits abgestiegenen MSV im Fernduell mit Unterrath (muss zum Meister 1.FC Monheim) die auf dem Papier deutlich einfachere Aufgabe hat, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Saison für die SGU (wieder einmal) in die Verlängerung geht. Das wäre dann der Fall, wenn Fortuna Dilkrath auf Rang 16 in den verbleibenden beiden Partien den Drei-Punkte-Rückstand auf die SGU aufholt. Bei Punktgleichheit von zwei oder noch mehr Teams (auch dieses Szenario ist rechnerisch noch denkbar) auf einem Platz, bei dem es um den Auf- oder - wie im Fall Rang 16 - um den Abstieg geht, gäbe es nach dem letzten Spieltag zunächst einmal eine Relegationsrunde. Was das für den Verlierer bedeutet, steht aktuell noch gar nicht fest. Sollten der KFC Uerdingen oder Ratingen 04/19 aus der Oberliga-Niederrhein in die Regionalliga West aufsteigen, würden die Tabellen-16. der beiden Landesliga-Staffeln in einem weiteren Entscheidungsspiel den neunten und letzten Absteiger in die Bezirksliga ermitteln. Möglich ist aber auch die Konstellation, dass der von einer Insolvenz bedrohte KFC Uerdingen gar nicht aufsteigen darf und Ratingen 04/19 die Oberliga-Saison nur auf dem vierten Tabellenplatz abschließt. In diesem Fall wäre auch für Ratingen der Zug in Richtung Regionalliga abgefahren. Sollte tatsächlich kein Niederrheinvertreter aus der Ober- in die Regionalliga aufsteigen, würde sich die Zahl der Absteiger aus den Landesligen auf zehn erhöhen. Womit der Tabellen-16. definitiv den Gang in die Bezirksliga antreten müsste.