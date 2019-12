Handball : Die HSG verspielt zwei klare Führungen

Nach dem Abpfiff des Nachholspiels zwischen der HSG Neuss/Düsseldorf II und dem TV Angermund in der Handball-Oberliga gab es auf beiden Seiten enttäuschte Gesichter. Das 23:23-Unentschieden hilft beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt nur bedingt weiter.

„Das ist ein bitteres Unentschieden. Wir haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich klar geführt, deshalb bin ich sehr enttäuscht, da die Chance zum Sieg da war“, erklärte HSG-Trainer Ulrich Richter. Auch TVA-Coach Erik Busch hatte sich von der Partie mehr erhofft: „Vom Spielverlauf müssen wir mit dem Unentschieden sicherlich zufrieden sein. Wir hatten uns mehr vorgenommen, deshalb ist auch ein wenig Enttäuschung dabei.“

Begonnen hatte der Vergleich, angesichts der Bedeutung nervös, mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Mitte der ersten Halbzeit lag die HSG mit drei Punkten (7:4) in Führung. Mit einer Auszeit brachte Busch sein Team jedoch zurück in die Spur. So ging es mit 10:10 in die Halbzeit. Auch der zweite Durchgang gehörte zunächst der HSG. In der Schlussphase behielt Nils Thanscheidt die Nerven und rettete dem TVA mit zwei wichtigen Treffern zumindest einen Punkt.