Hockey : DHC-Damen mit optimaler Ausbeute

Die Hockeyspielerinnen gewinnen am Bundesliga-Doppelspieltag beide Partien.

(JP) Zwei Spiele und sechs Punkte: Die Hockeydamen des Düsseldorfer HC haben ihre Pflichtaufgaben in der 1. Hallenhockey-Bundesliga erfüllt. Am Samstag bezwangen sie in der ehemaligen Bundeshauptstadt den Bonner THV mit 4:2 (1:0). Ein einfaches Unterfangen war das jedoch lange Zeit nicht. Erst in den letzten 18 Minuten sicherte eine gute Ausbeute bei den Strafecken den Erfolg, da Bonns Defensive sehr geordnet stand und auch in der Offensive einige gute Ansätze zeigte. Für einen Punktgewinn reichte es für die Bonnerinnen jedoch nicht. In der 13. Minute erzielte Greta Gerke das 1:0. Und in der 42. und 47. Minute verwandelte Sabine Markert zwei Strafecken zum 3:0. Das erste Tor der Gastgeberinnen (55.) beantwortete Tessa Schubert mit dem 4:1 (55.). Das zweite Tor des BTHV (58.) war nur noch Ergebniskosmetik.