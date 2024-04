Hockey Der Trainer-Trainer

Im Schneeballeffekt sollen davon auch die Seniorenteams profitieren, die derzeit bei den Männern in der 1. Verbandsliga und bei den Frauen in der Oberliga spielen. „Unser Ziel ist es, mein Wissen zu multiplizieren, sodass die Jugendtrainer dieses Knowhow an die Spieler und andere Jugend-Trainerinnen und -Trainer weitergeben können, um letztlich auf breiter Ebene starken Nachwuchs zu gewinnen.“ Innerhalb der kommenden drei Jahre will man im DSC ein- oder mehrmals aufsteigen und am Ende bei Frauen wie bei Herren in höheren Klassen mitmischen.